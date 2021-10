Déjà l’heure du départ pour Ramos au PSG ?

Dans : PSG.

Par Alexis Rose

Alors qu’il n’a toujours pas débuté son aventure parisienne de manière officielle, Sergio Ramos pourrait vite se retrouver sur le départ au PSG…

Le recrutement de Sergio Ramos commence déjà à être un sacré flop au sein du club de la capitale française. Si le PSG n’a pas déboursé le moindre centime pour le recruter, sachant que l’international espagnol était libre de tout contrat après son départ du Real Madrid, Paris a quand même sorti le chéquier pour offrir un salaire de 15 millions d’euros à son nouveau défenseur. Sauf que pour le moment, le joueur de 35 ans est très loin d’avoir rentabilisé cet investissement. Vu qu’il n’a toujours pas joué le moindre match sous le maillot francilien.

Ramos s’embrouille avec le staff du PSG

Blessé à un mollet depuis la préparation estivale, Ramos vit un véritable cauchemar à Paris. Déjà freiné par des soucis physiques la saison passée chez les Merengue, l’Espagnol est en train de toucher le fond. Puisque personne ne sait quand il pourra jouer. « Il y a une évolution quotidienne pour Ramos. Mais on ne peut pas donner de date précise pour son retour. Ce ne sera pas facile pour lui de rejoindre l'équipe », avait avoué Mauricio Pochettino avant la trêve internationale. Si sa première apparition au Parc des Princes est espérée avant la fin du mois d'octobre, l’ancien Madrilène a de plus en plus de mal à supporter les spéculations autour de son état de forme. Selon les informations de La Razon, Ramos aurait même eu une altercation avec le staff parisien il y a quelques jours. Alors qu’il veut forcer ses débuts en prenant le risque de rechuter directement, l’équipe médicale du PSG refuse quand à elle de céder à la pression du joueur. Une situation qui ne plaît donc pas à Ramos, surtout que le club ne donne pas vraiment d’explications sur les absences de l’Espagnol.

Ramos à Manchester United ?

Tout cela suffit donc à relancer les questions sur l’avenir de Ramos. Si le PSG espère bien retrouver l’ancien meilleur défenseur central du monde d’ici à la fin de l’année, « une partie de la direction sportive du PSG considère que l'idéal serait de ne pas jouer avec le feu et de chercher une porte de sortie à Ramos ». Ce qui serait un terrible aveu d’échec. Ou pas, si toutes les parties s’en sortent par le haut. Suivi par Manchester United l’été dernier, Ramos pourrait filer en Premier League. Un deal qui plairait à Paris, surtout si Anthony Martial venait à être intégré dans une sorte d’échange. Selon le média espagnol, le PSG a déjà tâté le terrain par rapport à tout ça, et MU aurait dit non. Mais le mercato est encore loin, et d’ici au mois de janvier, Ramos a le temps de se remettre sur pied. Afin de donner un coup de main au groupe de Pochettino… et pour se refaire une petite côte sur le marché des transferts.