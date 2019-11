PSG : Tuchel avoue un gros bug avec Cavani

Dans : PSG.

La scène a surpris beaucoup de monde ce mercredi au Parc des Princes, lors du match entre le PSG et Bruges.

Remplaçant au coup d’envoi, Edinson Cavani était rapidement parti s’échauffer en début de seconde période, pour une entrée en jeu initialement prévue à l’heure de jeu. Mais finalement, l’Uruguayen n’a foulé la pelouse du Parc des Princes qu’à 19 minutes de la fin du match. Et encore, son arrivée a été accéléré par le pépin physique ressenti par Mauro Icardi, qui a demandé à sortir. Thomas Tuchel l’a avoué après la rencontre, il y a eu un petit quiproquo entre lui et son joueur au sujet de sa rentrée.

« C’était clair pour moi qu’après 65 ou 70 minutes on changerait, même si Icardi était effectivement blessé à ce moment-là. Je comptais sur Edi et j’ai été un peu surpris de le voir sur le banc. Je pensais qu’il était prêt vu que c’était le plan de le faire entrer après la 65e. Je lui ai dit qu’il devait être prêt, il a dû penser qu’il fallait arrêter son échauffement… », a livré l’entraineur du PSG, pour qui son joueur a attendu son changement pendant quelques minutes alors qu’il était chaud, avant de finalement reparti faire quelques foulées en voyant le temps passer. Pas de quoi faire évoluer le statut de Cavani, plus que jamais remplaçant d’Icardi cette saison à Paris.