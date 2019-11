PSG : Tuchel au Bayern, c’est toujours d’actualité !

Dans : PSG.

En juillet 2018, Thomas Tuchel signait officiellement au Paris Saint-Germain, où il succédait à Unai Emery. Un deal dont l’Emir du Qatar est à l’origine, mais qui aurait pu capoter pour une raison simple…

Ce n’est un secret pour personne : Thomas Tuchel est très apprécié en Allemagne, et particulièrement au Bayern Munich. La preuve, les dirigeants bavarois ont fait du manager parisien l’une de leurs priorités afin de succéder à Niko Kovac, débarqué il y a quelques jours. Mais à en croire les informations de David Ornstein, journaliste de The Athletic, le champion d’Allemagne en titre pensait déjà très fort à Thomas Tuchel en 2018. Et si Uli Hoeness avait été plus réactif, il est quasiment certain que l’entraîneur du PSG aurait privilégié le Bayern Munich au club de la capitale française.

« Tuchel est un nom que les dirigeants du Bayern Munich ont toujours pris en considération, et ils auraient pu le prendre en 2018 s’ils avaient été plus rapides. Mais ils ne l’ont pas été et Thomas Tuchel a finalement décidé d’aller à Paris. Mais cette idée est toujours d’actualité : s’il quitte le PSG, il aura toujours le Bayern dans un coin de sa tête puisqu’il que les dirigeants, je le répète, pensaient à lui, mais avaient besoin de temps et n’étaient pas convaincu » a indiqué le journaliste, pour qui une union entre le Bayern Munich et Thomas Tuchel dans les prochains mois reste probable.