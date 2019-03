PSG : Tuchel, Al-Khelaifi, supporters... Roche cartonne tout le monde

Dans : PSG, Ligue des Champions, Ligue 1.

Depuis la défaite du Paris Saint-Germain contre Manchester United en huitième de finale retour de la Ligue des Champions, chaque consultant y est allé de son petit commentaire pour expliquer les raisons du fiasco. Pour certains, Thomas Tuchel est responsable tandis que pour d’autres, c’est davantage de la faute des joueurs ou du président Nasser Al-Khelaïfi si Paris est passé à la trappe. Interrogé par France Football, Alain Roche n’a lui pas fait de jaloux en critiquant tout le monde : Thomas Tuchel pour sa préparation du match, Nasser Al-Khelaïfi pour son manque d’autorité… Chacun prend son petit tacle.

« Des joueurs qui arrivent au stade à 19 heures. Sans être partis au vert... D’accord, cela a marché contre Liverpool, mais le retour était capital. Ça fait quinze jours qu’on ne parlait que de prolongations de contrats : Alves, Verratti, Neymar… Était-ce le moment ? J’ai remarqué aussi une forme de léthargie, même de la part des supporters. Après la remontada du Barça, il n’y a pas eu un sifflet. À mon époque, on se serait fait fracasser. Ça me fait chier car j’aime toujours ce club ! Le talent, il est là, mais il n’y a aucune autorité pour mettre la pression sur les joueurs, pour recadrer tout ça » a confié le consultant de Canal Plus, très attaché au PSG et qui regrette comme tous les observateurs français cette nouvelle désillusion européenne du club francilien.