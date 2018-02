PSG : Neymar menace de partir si cet entraineur arrive !

Dans : PSG, Ligue 1.

Pour sa deuxième saison au PSG, Unai Emery sent déjà le vent du boulet. L’entraineur espagnol doit absolument atteindre les demi-finales de la Ligue des Champions s’il veut voir son contrat être prolongé, et les dernières indiscrétions laissent même entendre que cela pourrait ne pas suffire pour qu’il reste dans la capitale française. Mais à l’heure actuelle, la question ne se pose même pas puisque le PSG est dans une situation plus que délicate en Ligue des Champions après sa défaite 3-1 face au Real Madrid à l’aller. Au cas où l’ancien coach du FC Séville devait sauter, Nasser Al-Khelaïfi devrait aller puiser dans une liste de candidats de haut vol, avec plusieurs coachs de premier plan.

Parmi ceux-ci, le nom de Luis Enrique, sans club depuis qu’il a quitté le FC Barcelone la saison dernière, a plusieurs fois été cité. Une perspective qui ne plait pas du tout à Neymar, lui qui a eu l’Espagnol sous ses ordres lors de leur collaboration commune au FC Barcelone. Et cette aversion va visiblement très loin puisque le Brésilien aurait prévenu son président qu’il était hors de question qu’il reste au PSG si jamais Luis Enrique venait à être nommé, affirme Don Balon. Que les supporters parisiens se rassurent, la piste menant à Luis Enrique est très loin d’être prioritaire à Paris, et nul doute que Nasser Al-Khelaïfi éviterait de toute façon de recruter un entraineur en froid avec sa plus grande star.