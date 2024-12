DAZN et Acherchour, tout s'explique

Dans : Ligue 1.

Par Guillaume Conte

DAZN a embauché l'un des consultants les plus vindicatifs à son encontre en début de saison. Walid Acherchour s'explique sur ce choix qui a beaucoup fait parler.

Très critique à l’encontre de DAZN quand la plateforme britannique est arrivée sur le marché, Walid Acherchour a surpris tout le monde en signant chez le diffuseur numéro 1 de la Ligue 1 au début de la saison. C’est en réalité un coup de fil de Jamel Debbouze qui a permis de faciliter cette arrivée à laquelle il ne s’attendait pas du tout. Le consultant découvert sur le Club des 5 et le Winamax FC n’arrêtait pas de torpiller DAZN lors de ses passages sur RMC, notamment pour son tarif ou sa ligne éditoriale. Dans un entretien à L’Equipe, il assure avoir conservé une totale liberté de ton au sein du « Netflix du sport », mais reconnaît quand même qu’il s’est imposé de faire le ménage dans ses anciens messages laissés sur X par respect pour son employeur.

Tout le monde aurait fait le même choix selon Acherchour

« Avant d'être sollicité par DAZN, je suis dans mon rôle sur RMC : 40 euros par mois, c'est cher. Après, cette plate-forme donne l'opportunité à un mec de 31 ans, qui n'a pas été joueur, de donner son avis sur la grosse affiche de Ligue 1, depuis le stade, en restant 100 % lui-même. Je me suis dit : "Walid, fonce ! Rien que pour le trophée et l'aventure !" Ensuite, par respect pour mon employeur, j'ai supprimé mes tweets. Mais je suis droit dans mes bottes sur les deux facteurs temps. J'ai pris la vague sur les réseaux, c'est le jeu. Mais je sais très bien que ceux qui m'ont critiqué auraient fait exactement le même choix », a expliqué le meilleur ennemi de Daniel Riolo dans l’After Foot, qui oeuvre en tant que troisième commentateur sur les affiches de Ligue 1, et se fait sa place avec son phrasé particulier et ses avis toujours très tranchés, même en plein direct.