PSG : Tuchel, Al-Khelaïfi, arrêtez de chouchouter Neymar !

Dans : PSG, Ligue 1.

Très attendu cet été au Brésil avec la Copa América qui aura lieu au pays, Neymar n’a pas le droit de se rater.

Considéré comme la relève de Pelé dans le cœur des Brésiliens en raison de sa formation à Santos et de son incroyable talent, le numéro 10 du PSG est à un tournant de sa carrière. Sportivement, son choix de rejoindre le club de la capitale française n’a pas porté ses fruits. Ses blessures ont terni son bilan et s’il ne fait pas vraiment de doute qu’il continuera sa carrière au Parc des Princes, son comportement ne fait pas toujours l’unanimité, y compris chez lui. Ainsi, Vanderlei Luxembourg a tenu à reprendre de Neymar de volée, expliquant que l’ex-barcelonais était un peu trop chouchouté à son goût, et qu’il fallait que Thomas Tuchel le recadre sur sa véritable mission, celle d’être le leader de l’équipe, pour la faire gagner sur le terrain.

« Neymar doit avoir une conversation avec son entraîneur. Comme toujours en football, franche et directe. Le joueur est très protégé. Pas seulement par les entraîneurs, mais aussi par les dirigeants et même par la presse, qui traite le joueur différemment. Neymar est en train d’oublier qu’il est un joueur de football », a livré l’ancien sélectionneur de la Seleçao, très écouté au Brésil et qui semble résumer l’agacement du pays sud-américain pour sa star, souvent considérée comme l’enfant chéri du pays, mais qui est désormais attendu au tournant à 27 ans.