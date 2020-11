PSG : Tuchel accusé, ça chauffe à Paris !

Dans : PSG.

Après la défaite du Paris Saint-Germain à Leipzig, Thomas Tuchel est la cible numéro 1 et l'entraîneur du PSG risque de passer une sale semaine.

A force de vouloir faire des choix tactiques étranges, mais qu'il assume totalement, Thomas Tuchel savait qu'il allait devoir s'expliquer au premier faux-pas. Et cela n'a pas trainé, puisque le club de la capitale est tombé à Leipzig et peut avoir le vertige en regardant sa poule de Ligue des champions. Sa décision de mettre Marquinhos au milieu de terrain, et Danilo en défense est désormais attaquée brutalement, les absences de Neymar et Mbappé ne masquant pas la situation compliquée du PSG.

Et sur la toile, le technicien allemand passe à la casserole. « Ce nouveau fiasco du PSG cette saison porte le sceau du coaching de Tuchel. Même si "les blessures / la fatigue / la malchance / les absences / le penalty / les autres qui jouent mal aussi" seront les excuses avancées en conf de presse », annonce Thibaud Vezirian. « Après 2 tentatives infructueuses, la 3ème est la bonne. 0/3 pour les clubs français en LDC ! Bilan consternant une fois de plus », s’offusque Bertrand Latour, tandis que Giovanni Castaldi démolit directement Thomas Tuchel : « Marquinhos est un défenseur central. Tuchel peut raconter ce qu’il veut, mais ce n’est pas un milieu ! Point (...) Quelle couverture de l’excellent défenseur central Danilo. Comme le placement de Marquinhos sur le but de Nkunku, les choix de Tuchel sont une vraie réussite. C’est incompréhensible ! (...) Et donc là les deux changements de Tuchel c’est Bakker et Kehrer ? Mais c’est lunaire ou c’est moi ? »