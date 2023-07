Zéro confiance en Mbappé, Madrid a peur ‍!

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Le PSG et Kylian Mbappé sont toujours en guerre médiatique depuis quelques semaines. Le club de la capitale ne désespère néanmoins pas d'arriver à prolonger le champion du monde 2018.

La direction du PSG se montre toujours aussi ferme concernant Kylian Mbappé. Soit le Français de 24 ans prolonge cet été, soit il sera officiellement mis sur le marché des transferts. Problème, l'ancien de Monaco ne compte toujours pas prolonger, afin de filer libre au Real Madrid à l'été 2024. Un scénario impensable pour le PSG, qui veut tout faire pour recevoir une belle indemnité de transfert.

L'idée pour le club de la capitale est de tout faire pour prolonger Mbappé jusqu'en 2025 et de lui laisser un bon de sortie à la fin de la saison prochaine. Mbappé toucherait donc sa prime de 80 millions d'euros et partirait au Real Madrid, alors que le PSG pourrait prendre le pactole. Un scénario parfait pour les Franciliens, mais qui est encore loin d'être acté. Dans les prochains jours, des négociations reprendront entre les champions de France et la star tricolore. Et Paris veut mettre toutes les chances de son côté.

Le PSG avance ses pions

🆕🎥⚽️



Retour sur les premiers pas de Lee Kang-In et le premier entraînement collectif sur le terrain du Campus PSG 🔴🔵 pic.twitter.com/4uYywGcV8k — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) July 11, 2023

Selon les informations d'El Nacional, le PSG a embauché le médiateur Ziad Hammoud pour tenter de convaincre le capitaine de l'équipe de France de renouveler son contrat avec le Paris Saint-Germain. Ancien dirigeant de beIN SPORTS, Hammoud est un très proche du clan Mbappé. Le média rappelle aussi que Mbappé l'a récemment embauché pour le représenter dans toutes les affaires extra-sportives le concernant. Du côté du Real Madrid, le club merengue ne veut pas se précipiter et pense que Mbappé ne partira pas forcément, ne voulant pas renoncer à sa prime.

Aussi, certains à Madrid n'écartent pas que le Français finisse par céder au PSG et à prolonger son contrat, comme il l'a déjà fait par le passé. La confiance n'est donc pas au beau-fixe entre Mbappé et le PSG mais aussi entre Mbappé et... le Real Madrid.