PSG : Tuchel a reçu une offre XXL, il refuse tout pour Paris

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1, Foot Europeen.

Malgré la saison très laborieuse du Paris Saint-Germain, éliminé dès les huitièmes de finale de la Ligue des Champions et qui n’a remporté aucune des deux coupes nationales, Thomas Tuchel est un manager qui a toujours la cote en Europe. Courtisé par Chelsea avant sa signature au Paris Saint-Germain il y a un an, l’entraîneur allemand a reçu de nouvelles propositions, au cours des derniers jours, affirme le journal L’Equipe. Mais pour l’entraîneur parisien, qui a prolongé son contrat jusqu’en juin 2021 avec une belle revalorisation salariale à la clé, hors de question de quitter la capitale.

« Tuchel a refusé des approches directes de deux clubs récemment. Un très bon club européen, dont l’identité n’a pas filtré, s’est ainsi positionné il y a une dizaine de jours via Pini Zahavi, l’agent qui a participé aux négociations sur sa prolongation. Des approches confirmées par ses proches mais sur lesquelles on ne veut pas s’attarder » explique le quotidien. Preuve que Thomas Tuchel a toujours l’esprit tourné à 100 % vers le Paris Saint-Germain. Malgré le fait qu’il soit clairement menacé, et de plus en plus isolé dans le vestiaire…