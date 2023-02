PSG : Tuchel à Paris, la nouvelle folie du Qatar !

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Christophe Galtier a beau dire qu'il a le soutien total des dirigeants du Paris Saint-Germain, ces derniers se préparent à un possible coup de balai si les choses tournent mal en Ligue 1 et en Ligue des champions. Et le nom de Thomas Tuchel revient de plus en plus dans les rumeurs.

Lionel Messi et Kylian Mbappé ont probablement évité bien des tourments à l’entraîneur du PSG en marquant dimanche contre Lille les deux buts qui ont permis aux champions de France d’arracher la victoire dans les ultimes minutes du match. Car, une défaite dans une saison de Ligue 1 beaucoup plus serrée que l’on ne le pensait aurait été désastreuse pour Paris à quelques jours d’aller défier l’OM dans un Vélodrome qui sera volcanique. Le succès face au LOSC permettra au club de la capitale de repartir en leader quoiqu’il arrive à Marseille, le récent souvenir de l’élimination en Coupe de France n’étant pas pour rassurer Marquinhos et ses coéquipiers. Dimanche, en plein match, Olivier Tallaron, journaliste de Canal+ a lancé une bombe en affirmant que le PSG pensait bien à Thomas Tuchel pour remplacer Christophe Galtier à Paris, dans un incroyable come-back pour le technicien allemand licencié fin décembre 2020. Et Tallaron n’est pas le seul à avoir des infos sur ce sujet.

Tuchel prêt à revenir au PSG, mais pas à Chelsea

Journaliste anglais pour l’Evening Standard, où il couvre l’actualité de Chelsea et Fulham, Nizaar Kinsella affirme qu’effectivement le Paris Saint-Germain est prêt à reprendre Thomas Tuchel, alors que ce dernier, viré par Chelsea en septembre 2022, refuse d’entendre parler d’un retour à Stamford Bridge où le nouveau propriétaire américain regrette amèrement d’avoir viré le coach allemand et de l’avoir remplacé par Graham Potter. Du côté de Tuchel, si on est prêt à revenir vivre dans la Ville Lumière, ce ne sera pas à n’importe quelle condition. Car l’entraîneur, qui avait emmené le PSG en finale de la Ligue des champions, n’a pas oublié que le fonctionnement très spécifique du Paris Saint-Germain l’avait poussé d’abord à vider son sac, avant finalement de se faire virer, Leonardo n’ayant pas apprécié d’être remis en cause par Thomas Tuchel.

PSG are willing to admit their past mistakes in bid to get Thomas Tuchel back: https://t.co/9UxmVUuKk8 — Nizaar Kinsella (@NizaarKinsella) February 20, 2023

Le directeur sportif brésilien étant parti, l’Allemand pourrait donc avoir affaire avec Luis Campos, et ce dernier devrait probablement éviter de débarquer au bord du terrain comme il l’a fait dimanche s’il veut conserver la confiance de Thomas Tuchel. « L’ancien entraîneur du PSG aura également besoin d'assurances que le club sera prêt à le protéger contre l’influence des joueurs et demandera à se concentrer sur l'entraînement, sans trop s'impliquer dans le marché des transferts », précise le journaliste anglais, qui confirme que si Paris est disposé à faire cet effort, alors Tuchel est « prêt à reprendre immédiatement le travail. » Et Nizaar Kinsella de confirmer que Nasser Al-Khelaifi, qui n'aurait jamais coupé sa relation avec Thomas Tuchel, serait disposé à encore une fois dire oui aux exigences d'un entraîneur pour tenter de réussir à enfin faire gagner le PSG en Europe, ce que l'Allemand avait réussi avec Chelsea six mois après avoir été viré par Paris. Du côté des supporters, le possible retour de Tuchel suscite des sentiments mitigés, mais majoritairement positifs.

« Je suis fatiguée », Tuchel a changé d"avis

Sur les réseaux, l'annonce du départ possible de Christophe Galtier et son remplacement par le technicien allemand ne choque personne. « Oui, je me suis trompé. Ça ne coûte rien de l’admettre. Sa fin a été en partie pourrie par les blessures post Final 8, le Covid et Leonardo. Les faits : ses idées étaient les bonnes (Neymar et Mbappé rapprochés, Danilo, Marquinhos). Autant lui redonner les clefs du camion, pour de vrai », explique ainsi Hadrien Grenier, qui relaie quotidiennement les infos sur le Paris Saint-Germain. « Tuchel qui arrive dans un PSG en crise avec une direction le voulant à tout prix pour remonter la pente et si lui pose ses conditions en voulant être le boss... donc accepte de faire dégager Campos et pour qu'on écoute ses envies sur le mercato j'y pense beaucoup ça serait incroyable », applaudit un autre internaute. Cependant, Thomas Tuchel se voit aussi opposer certains choix au mercato, à savoir par exemples les signatures de Mitchel Bakker ou bien encore de Thilo Kehrer, qui avait signé au PSG pour 18 millions d'euros.