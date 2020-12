Officiel : Le PSG vire Thomas Tuchel !

Dans : PSG.

Dans un communiqué officiel publié ce mardi en début de journée, le Paris Saint-Germain a confirmé le départ de Thomas Tuchel.

Le licenciement de l’Allemand ne faisait plus aucun doute depuis plusieurs jours, il est désormais officiel. Via un communiqué publié sur son site officiel, le Paris Saint-Germain a informé du départ de l’Allemand, sans pour autant dévoiler pour l’instant l’identité de son successeur, qui devrait être Mauricio Pochettino.

« Je voudrais remercier Thomas Tuchel et son staff pour tout ce qu’ils ont apporté au Club. Thomas a mis beaucoup d’énergie et de passion dans son travail, et nous nous souviendrons bien entendu des bons moments partagés ensemble. Je lui souhaite le meilleur pour son avenir » a par ailleurs commenté le président parisien Nasser Al-Khelaïfi. Aucune trace en revanche de Leonardo dans le communiqué publié par le Paris Saint-Germain au moment d’annoncer le départ de Thomas Tuchel.