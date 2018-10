PSG : Tuchel a déjà réussi là où ses prédécesseurs ont échoué

Dans : PSG, Ligue 1.

Réputé autoritaire et pointilleux, Thomas Tuchel suscitait quelques doutes à son arrivée dans la capitale.

Le vestiaire de stars du Paris Saint-Germain va-t-il accepter la rigueur de l’Allemand ? Les Parisiens n’ont pas tardé à répondre à la question. Depuis cet été, tous vantent les méthodes de leur entraîneur, sa proximité et sa communication avec les joueurs. Nouvel exemple pendant cette trêve internationale : Tuchel avait promis aux non-internationaux une semaine de repos si le PSG remportait ses trois derniers matchs. L’objectif étant atteint, le technicien a tenu sa promesse et bluffé le journaliste Stéphane Bitton.

« Ce n’est pas une décision courante au PSG, pas courante dans un club de football, et pas courante dans une entreprise, s’est étonné notre confrère de France Bleu Paris. Mais Thomas Tuchel a vraiment tout compris au management, à la communication et à la politique. Depuis juillet, il réalise un sans-faute. Tuchel n’a pas encore remporté la Ligue des Champions, mais il a transformé les mentalités. Et c’est déjà une victoire ! » A croire que l’ancien coach du Borussia Dortmund a déjà changé l’état d’esprit des Parisiens, l’un des gros obstacles rencontrés par ses prédécesseurs.