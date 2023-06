Sa clause est ridicule, Xavi Simons attend le PSG

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Le PSG est sur tous les fronts en ce début de mercato. Parmi les joueurs qui intéressent le club de la capitale, on peut citer Xavi Simons.

L'été dernier, Xavi Simons quittait le PSG pour s'engager au PSV. Chez lui aux Pays-Bas, le milieu de terrain a tout simplement crevé l'écran. Auteur de 22 buts et 12 passes décisives délivrées en 48 matchs disputés toutes compétitions confondues, Simons a prouvé à l'Europe du football qu'il était bien au niveau des attentes placées en lui. Son départ libre du PSG avait fait débat dans la capitale, les fans et observateurs ne comprenant pas comment les champions de France avaient pu le laisser filer. Mais la direction du PSG avait quand même prévu le coup, puisqu'une clause de rachat est bel et bien effective dans le contrat de Xavi Simons. Et on connait désormais le prix dérisoire de cette dernière...

Simons, le PSG a assuré ses arrières

Selon les informations de Fabrizio Romano, la clause de rachat du Paris Saint-Germain pour Xavi Simons n'est que de 6 millions d'euros ! A noter que le journaliste précise qu'elle ne peut être activée qu'en juillet, du 1er au 31. Dans ce dossier, la décision finale appartient uniquement au joueur, qui attend des nouvelles du PSG avant de faire son choix. Le Néerlandais de 20 ans ne sait pas encore quel entraîneur le club de la capitale a choisi, même si l'affaire semble bien engagée avec Luis Enrique. Après un échange avec le nouvel homme fort parisien, l'ancien du Barça pourra prendre sa décision. Ce qu'il veut : du temps de jeu pour continuer sa progression. Un temps de jeu qui ne lui était pas donné lors de son passage dans la capitale. Mais Luis Enrique met beaucoup d'importance à faire jouer les jeunes joueurs, ce qui pourrait bien faire la différence. En tout cas, tout porte à croire qu'un retour de Simons pour seulement 6 millions d'euros serait une sacrée affaire pour le PSG. A noter que dans ce dossier, Manchester United, Arsenal, Brighton, Tottenham, Dortmund et Leipzig surveillent la situation.