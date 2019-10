PSG : Tuchel a bugué au mercato, ça coûte 35ME

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1.

En 2018, le Paris Saint-Germain misait plus de 35 ME sur Thilo Kehrer pour renforcer sa défense.

Après un début de saison plutôt correct, l’international allemand a littéralement sombré en enchaînant les mauvaises prestations, notamment en Ligue des Champions face à Manchester United au Parc des Princes. Catalogué comme un flop par les observateurs mais également par les supporters du Paris Saint-Germain, terriblement déçus de son rendement, l’ancien de Schalke 04 est actuellement blessé. Mais il figure tout de même dans l’actualité du champion de France grâce à une interview accordée à Kicker en ce début de semaine.

Dans celle-ci, il confirme notamment que c’est Thomas Tuchel et personne d’autre qui est à l’origine de sa signature dans la capitale française. « Tuchel a été le premier à me contacter. Il m’a expliqué ses idées, mais aussi la façon dont il voulait construire son équipe. Il m’a montré la voie à suivre pour mon avenir » a confié l’ancien de Schalke 04, dont la venue n’était en revanche pas spécialement souhaitée par l’ancien directeur sportif, Antero Henrique. Sur ce coup-là, Nasser Al-Khelaïfi aurait peut-être été plus inspiré d’écouter les conseils du Portugais, lequel a depuis cédé sa place à Leonardo au PSG.