PSG : Trop c'est trop, le comportement de Neymar ne passe plus

Dans : PSG, Ligue 1.

Buteur à Amiens (0-2) mercredi en quarts de finale de la Coupe de la Ligue, Neymar n’a pas réalisé son meilleur match avec le Paris Saint-Germain.

Tout au long de la partie, l’attaquant brésilien a multiplié les mauvais choix, souvent par égoïsme. Pour le moment, ses coéquipiers ne s’en plaignent pas. En revanche, ses adversaires ne se gênent pas pour lui dire ses quatre vérités, d’où les tensions qui apparaissent régulièrement. Au Stade de la Licorne, l’ancien Barcelonais s’est accroché à plusieurs reprises avec le défenseur Oualid el-Hajjam. Il faut dire que Neymar a encore fait du Neymar… En gardant le ballon pendant de longues secondes et en donnant presque l’impression d’attendre la faute, à l’image du penalty généreusement accordé.

Et que dire de sa célébration après son but ? Chaussure sur la tête, le Parisien semblait mimer un contrôle. Un geste forcément perçu comme une provocation de la part de Neymar qui répond, à sa manière, à l’agressivité des défenseurs qu’il juge excessive. Ce qui explique pourquoi le capitaine Thiago Silva et le coach Unai Emery ne cessent de demander aux arbitres de le protéger. Un comportement qui interpelle L’Equipe, qui promet bien du plaisir aux arbitres pour gérer le cas Neymar à l’avenir. « Entre l'absolue obligation de protéger l'intégrité de Neymar et la nécessité de laisser une zone d'intervention aux défenseurs adverses, les arbitres vont devoir trouver un équilibre dans les prochaines semaines. Sinon, ce Neymar, irrité, moqueur, déjà aperçu par séquences au Barça, réapparaîtra. Souvent... », explique ainsi le journaliste du quotidien sportif, Hugo Delom. Mais compte tenu de son comportement, l’international auriverde, déjà critiqué en Espagne, finira aussi par agacer les hommes en noir.