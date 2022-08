PSG : Trois joueurs et des bons au mercato, Galtier hausse le ton

Dans : PSG.

Comme souvent, le PSG est actif sur le marché des transferts, cette année encore, Paris a acheté quatre joueurs. Mais pour Christophe Galtier, ce n'est pas encore assez.

Pour le moment, le mercato estival du PSG se déroule très bien au niveau des arrivées. Christophe Galtier a été le premier à rejoindre le club de la capitale. Il a ensuite exigé des renforts dans tous les secteurs de l'équipe. En défense, Nordi Mukiele est arrivé en provenance de Leipzig. Au milieu de terrain, la pépite Vitinha est venue pour combiner avec Verratti et Renato Sanches signe pour apporter plus de muscle et de combativité à l'entrejeu parisien. Enfin, côté attaquant, c'est le jeune avant-centre de Reims Hugo Ekitike qui va découvrir le vestiaire du PSG. Malgré tous ces transferts, Christophe Galtier n'est pas rassasié et a déclaré en conférence de presse qu'il souhaitait que le club recrute encore trois autres joueurs.

Galtier exige des joueurs de haut niveau

« C'est difficile et je sais que le président et la direction sportive travaillent énormément dessus. On n'est pas là pour empiler des joueurs. Je veux un certain nombre de joueurs, qui soient très proches les uns des autres en termes de niveau pour créer une saine concurrence. Arriveront-ils ? Je ne sais pas », a avoué l'entraîneur du PSG. Actuellement, Paris dispose d'une enveloppe de 80 millions d'euros pour dépenser cet été comme l'explique l'Equipe. Milan Škriniar, Seko Fofana et Bernardo Silva sont encore dans les petits papiers de la direction parisienne. Ce sont peut-être ces trois joueurs-là dont parle Christophe Galtier. Toujours est-il que pour recruter ces trois derniers renforts quémandés par Galtier, le PSG va devoir vendre ses indésirables. Wijnaldum, Paredes et Gueye sont proches de partir, mais ce n'est pas suffisant pour dégraisser totalement les caisses et l'effectif du PSG. Luis Campos a encore beaucoup de travail à faire sur cette fin de mercato.