PSG : Trapp définitivement vendu ? Francfort souffle l'idée au PSG

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1, Bundesliga.

Devant la concurrence imposante d’Alphonse Areola et de Gianluigi Buffon au PSG, Kevin Trapp avait décidé de faire ses valises cet été.

En effet, l’international allemand a été prêté à Francfort, et il ne doit pas le regretter. En effet, le club allemand est 7e de son championnat et caracole en tête de son groupe de Ligue Europa. Tout se passe donc très bien pour l’ancien gardien parisien, qui a retrouvé du temps de jeu et du plaisir. De quoi envisager un transfert définitif dans les prochaines semaines ? Du côté de Francfort, on ne cache pas l’envie de recruter définitivement Kevin Trapp. Mais…

« Il y a certainement une considération à vouloir garder Kevin au-delà de la saison actuelle. Mais il est encore trop tôt pour parler de faits concrets » a confié Bruno Hübner, directeur sportif de Francfort, qui attend sans doute de connaître les exigences du Paris Saint-Germain dans ce dossier avant de vendre du rêve à ses supporters. A l’évidence, tout le monde devrait se mettre rapidement autour de la table pour tenter de boucler rapidement le transfert de Kevin Trapp, qui arrangerait tout le monde, à priori.