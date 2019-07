PSG : Trapp à Porto, allo Paris pourquoi tu tousses ?

Dans : PSG, Mercato, Foot Europeen.

Le dossier Kevin Trapp semblait en passe d'être réglé au Paris Saint-Germain, puisque le gardien de but allemand, prêté la saison passée à l'Eintracht Francfort, était proche du FC Porto. En quête d'un gardien de but, suite aux gros soucis cardiaques d'Iker Casillas, le club portugais avait pensé à Anthony Lopes avant finalement de se pencher sur le cas de Kevin Trapp. Et ces derniers jours, on évoquait un accord imminent avec le PSG concernant le portier international allemand. Mais ce dimanche, Bild affirme que tout cela est tombé à l'eau.

Et si la piste Porto s'est stoppé d'un seul coup, c'est que si l'ultime offre parvenue au Paris SG convenait au club de la capitale, les conditions contractuelles offerts à Kevin Trapp n'était pas du tout du goût de ce dernier. Le salaire proposé par le FC Porto a été jugé beaucoup trop faible par le portier allemand du PSG, lequel empoche 400.000 euros par mois dans la capitale et a encore un an de contrat. Pour Kevin Trapp, la tentation est forcément grande d'aller au bout de son engagement avec le Paris Saint-Germain en empochant un salaire colossal, et ensuite de négocier librement en 2020. Un scénario bien connu au PSG...