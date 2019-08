PSG : Kevin Trapp à Francfort, accord trouvé pour 7ME !

Dans : PSG, Mercato, Bundesliga.

Placés devant la nécessité de s'entendre impérativement avant mercredi soir concernant le transfert de Kevin Trapp, le Paris Saint-Germain et l'Eintracht Francfort ont accéléré les négociations puisque plusieurs sources confirment que le club de la capitale et la formation de Bundesliga ont trouvé un accord à 24h de cette deadline. Moyennant 7ME, le gardien de but allemand du PSG va retrouver Francfort où il avait été prêté avec réussite la saison passée. Même si le Paris SG espérait 10ME de cette vente, les 7ME ainsi recueillis sont plutôt une bonne affaire Kevin Trapp étant entré dans sa dernière année de contrat à Paris.

A Francfort, le gardien de but numéro 2 du PSG va signer un contrat jusqu'en 2024. Pour rappel, en 2015, Kevin Trapp était arrivé de Francfort au Paris Saint-Germai moyennant 9,5ME. Mais comme d'autres, Trapp n'a pas réussi à devenir le titulaire indiscutable, une mission qui semble devoir être celle d'Alphonse Areola cette saison. A moins que Nasser Al-Khelaifi et Leonardo décident de tout casser et de miser un gros paquet d'argent sur un nouveau portier numéro 1. Quoi qu'il en soit, après le départ de Gianluigi Buffon et celui de Kevin Trapp, le Paris Saint-Germain va devoir impérativement s'offrir un nouveau gardien de but.