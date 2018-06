PSG : Tout roule pour Paris, un contrat à 6 ME signé !

Dans : PSG, Ligue 1.

Comme tout grand club européen, le PSG possède des partenariats dans tous les secteurs d’activité qui peuvent le mettre en valeur.

C’est le cas notamment dans l’équipement des joueurs en véhicule pour se déplacer, et aussi pour mettre en avant la marque sous contrat. Jusqu’à présent, le club de la capitale avait un contrat avec Citroën, qui s’est terminé 2017. Depuis, le champion de France négociait pour trouver le bon sponsor, et c’est désormais chose faite. Selon CulturePSG, Renault sera le prochain partenaire automobile, et ce contrat rapportera 6 ME par an au club de la capitale. La marque française pourra ainsi utiliser l'image du PSG et tourner des spots publicitaires avec des joueurs parisiens.

Un apport qui entrera en vigueur au début de la saison prochaine, et ne pourra donc pas être pris en compte pour la saison 2017-18 sur le plan comptable. Néanmoins, ce contrat nettement rehaussé par rapport au partenariat précédent entre dans la logique du PSG qui veut améliorer ses recettes à tous les niveaux. Pour cela, les dirigeants parisiens ont discuté avec de nombreuses constructeurs, avant de pencher pour l’offre de la marque au losange.