PSG : Tonali doit snober Paris, son agent a tranché

Dans : PSG.

A la recherche d’un milieu de terrain dans l’optique du prochain mercato, le PSG apprécie grandement le prometteur Sandro Tonali.

Malgré les difficultés rencontrées par Brescia (20e de Série A), le milieu de terrain de 19 ans s’est imposé comme l’un des meilleurs joueurs du championnat italien. Déjà international en dépit de son jeune âge, Sandro Tonali ne devrait pas faire de vieux os à Brescia, d’autant plus que les cadors européens sont dès à présent sur ses traces. Ces dernières semaines, son nom a été associé à la Juventus Turin, à l’AC Milan, à l’Inter Milan ou encore au FC Barcelone en plus d’être régulièrement cité du côté du PSG. Mais selon son agent Giuseppe Bozzo, il est préférable que Sandro Tonali poursuivre sa progression en Série A. De ce fait, le PSG se retrouverait automatiquement hors course dans ce dossier estimé à plus de 50 ME…

« Je n'ai pas parlé au président (de Brescia) Massimo Cellino, mais j'ai eu le plaisir de lire qu'il voulait laisser le dernier mot à Sandro. Sans aucun doute, il y a des perspectives importantes pour Sandro. À cet âge, peu ont cette possibilité, mais il est préférable que Sandro reste en Italie. Il peut s'imposer immédiatement dans un grand club et pour la Serie A ce serait dommage de le perdre » a indiqué l’agent du prometteur Sandro Tonali dans les colonnes de la Gazzetta dello Sport. Près de dix ans après avoir bouclé le transfert de Marco Verratti, Leonardo s’imaginait totalement refaire un coup similaire avec Sandro Tonali. Visiblement, le directeur sportif du Paris Saint-Germain va devoir passer son tour sur ce coup-là à moins que le champion de France en titre ne parvienne à trouver des arguments susceptibles de faire craquer le jeune espoir de Brescia…