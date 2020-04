PSG : Huit ans après, un nouveau coup de génie signé Leonardo ?

Dans : PSG.

Revenu aux affaires au sein du Paris Saint-Germain l’été dernier après un passage au Milan AC, Leonardo garde forcément un oeil attentif sur le marché de la Série A.

Il faut dire que lors de son premier passage à Paris entre 2011 et 2013, le directeur sportif avait fait sa réussite avec des recrues en provenance d’Italie, comme avec Thiago Silva, Marquinhos ou Zlatan Ibrahimovic, et surtout le jeune prodige Marco Verratti piqué dans le modeste club de Pescara au nez et à la barbe des Italiens. Par conséquent, et après avoir accueilli Mauro Icardi en prêt en provenance de l’Inter en 2019, le dirigeant brésilien a encore des joueurs de Serie A dans son viseur. Outre la piste menant au latéral droit Adam Marusic (Lazio), Leonardo s'intéresse toujours à Sandro Tonali. Et dans ce dossier, le PSG vient de recevoir une bonne nouvelle, vu que le président de Brescia a donné un bon de sortie à son milieu de 19 ans en vue du prochain mercato.

« Mon rêve serait de garder Tonali au mercato. Je serais prêt à faire des sauts périlleux s’il reste. Mais j’ai un accord avec Sandro, qui est un garçon en or. Il sait que quand il me demandera de partir, je le laisserai partir. Ce n’est pas une question de prix, l’important est que Tonali choisisse avec le cœur, et c’est seulement lui qui décide. Un transfert en Serie A ? Oui, j’aimerais le voir à Rome et à Naples, mais je pense que ça sera difficile. Quoi qu’il en soit, je préfère qu’il reste en Italie », a lâché, sur Tuttosport, Massimo Cellino, qui sait que son international italien aura forcément des envies d’ailleurs, sachant que Brescia est en mauvaise posture dans la course au maintien. Malgré son attachement pour son club formateur, Tonali pourrait être transféré contre un chèque de 40 millions d’euros. Reste à savoir si le PSG aura cette somme en poche pour renforcer son entrejeu...