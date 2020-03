PSG : Tonali à Paris, le Real Madrid complique le deal !

Dans : PSG.

Afin de se renforcer au milieu de terrain dans l’optique de la saison prochaine, le Paris Saint-Germain songe très fortement à Sandro Tonali.

Du haut de ses 19 ans, le jeune italien s’est imposé comme le patron de la formation de Brescia. Apparu à 23 reprises en Série A cette saison, Sandro Tonali jouit d’une très belle cote à travers l’Europe puisque le Paris Saint-Germain, Manchester United ou encore la Juventus Turin et l’Inter Milan ont été associés au joueur ces derniers mois. Au PSG, c’est Leonardo qui aurait personnellement flashé sur ce milieu de terrain défensif mais très habile techniquement, régulièrement comparé à un certain Andrea Pirlo en Italie. Reste que dans ce dossier, le Paris SG aura fort à faire car en plus des prétendants cités auparavant, le Real Madrid serait également sur le coup…

Au sein de la Casa Blanca, le profil de Sandro Tonali est effectivement très apprécié selon le média spécialisé El Desmarque. Grand décideur en période de mercato au Real Madrid, Florentino Pérez aurait déjà approché Brescia et l’entourage du joueur afin de connaître les conditions d’un éventuel transfert. Reste à voir si du côté de Zinedine Zidane, on validera cette piste… ce qui n’est pas certain du tout. Et pour cause, l’entraîneur français du Real Madrid est toujours obnubilé par un certain Paul Pogba, qu’il espère toujours recruter l’été prochain. Evidemment pour l’actuel leader de la Liga, ce sera certainement Pogba ou Tonali. Et si on demande à Zinedine Zidane de faire un choix, c’est assurément l’international tricolore, quasiment blessé depuis le début de la saison à Manchester United, qui aura ses faveurs. Cela pourrait alors faire les affaires du Paris Saint-Germain…