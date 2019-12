PSG : Tonali à Paris, c'est bien plus qu'une rumeur

Dans : PSG.

Toujours à la recherche de l’excellence, Leonardo aimerait apporter quelques retouches à l’effectif du Paris Saint-Germain lors du prochain mercato hivernal.

Le recrutement d’un milieu de terrain supplémentaire est notamment souhaité en interne. Ces derniers jours, les noms d’Emre Can ou encore de Renato Sanches ont été associés au PSG. Mais en interne, la priorité se nomme Sandro Tonali selon les informations de L’Equipe. En effet, Leonardo est un grand fan du jeune milieu de terrain de Brescia, qu’il observe régulièrement depuis le début de la saison et qu’il a d’ores et déjà contacté afin de connaître la position.

Pour l’heure, Sandro Tonali n’a donné aucune réponse définitive au Paris Saint-Germain. Mais preuve de l’intérêt de l’Italien pour le PSG, ce dernier a récemment interrogé son réseau sur le niveau global de la Ligue 1 et sur ses caractéristiques. Néanmoins, le rêve de Leonardo, à savoir de recruter Sandro Tonali dès janvier, a peu de chances de se réaliser. Et pour cause, son équipe de Brescia (19e) lutte pour le maintien et ne devrait pas se séparer de son meilleur joueur en cours de saison. De plus, le promu en Série A se montrera extrêmement gourmand et Paris ne sera certainement pas en mesure de payer une grosse indemnité de transfert en janvier, à moins d’une vente surprise comme par exemple celle de Leandro Paredes, souhaitée en interne… Tonali et le PSG, c’est donc du sérieux. Mais cela devrait attendre l’été prochain.