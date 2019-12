PSG : Thomas Tuchel déplore 5 absences contre Le Mans

Dans : PSG.

Mercredi soir, le Paris Saint-Germain se rendra au Mans dans le cadre des huitièmes de finale de la Coupe de la Ligue. Une rencontre pour laquelle Thomas Tuchel sera privé de nombreux jours.

En effet, l’entraîneur allemand a annoncé, ce mardi en conférence de presse, les forfaits de Cavani, Gueye, Kimpembe et Diallo. Quatre absences qui viennent s’ajouter à celle de Julian Draxler, suspendu pour cette rencontre. Concernant la nouvelle absence d’Edinson Cavani, l’entraîneur allemand du PSG a apporté quelques précisions.

« Il est un peu blessé depuis le penalty. Il a senti une petite gêne musculaire. Il ne se sent pas libre, il a un peu peur d'être blessé encore. Ces blessures c'est toujours un mix de tout, il manque de rythme à cause de ses blessures, et voilà une autre blessure » a déploré Thomas Tuchel, lequel aurait certainement aimé relancer Edinson Cavani à l’occasion de ce match de Coupe de la Ligue. Ce ne sera pas le cas, ce qui pourrait bien faire les affaires d’Eric-Maxim Choupo-Moting, peu utilisé ces dernières semaines.