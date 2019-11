PSG : Thiago Silva prolongé ou libéré, le rendez-vous est pris

Dans : PSG.

Déterminé à prolonger son contrat qui expire en juin prochain, Thiago Silva ne sera pas fixé avant la fin de l’année civile. Le Paris Saint-Germain ne commencera pas les discussions avant le mois de janvier.

A partir du prochain mercato hivernal, les joueurs sous contrat jusqu’en 2020 seront autorisés à négocier avec les formations de leur choix. Mais dans le cas de Thiago Silva, le Paris Saint-Germain n’est absolument pas menacé. On le sait, le défenseur central de 35 ans rêve de terminer sa carrière au club de la capitale. Sans refus de ses supérieurs, on voit mal le Brésilien accepter de négocier avec une autre équipe. C’est pourquoi la direction francilienne a décidé d’attendre le mois de janvier pour faire le point avec le capitaine et son agent Paulo Tonietto.

« Nous ne sommes absolument pas inquiets, a confié le représentant de Thiago Silva au média italien TMW. Thiago est très bien à Paris, il joue dans un grand club, il est heureux. Nous devons parler avec le club, nous le ferons en janvier. Tant que nous n'avons pas parlé, je ne peux pas savoir ce qui va se passer. Tout peut arriver, il peut prolonger comme partir. Evidemment, aujourd’hui, nous ne pensons qu’à la L1 et à la Ligue des Champions. Chaque chose en son temps. Thiago est bien à Paris, la priorité, c’est le PSG. En janvier, nous parlerons de prolongation. » Si le Parisien garde le même niveau de performance, le directeur sportif Leonardo pourra difficilement s’en séparer.