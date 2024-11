« ‍Le PSG fausse la Ligue 1 ‍», un journaliste de l'Equipe accuse

Dans : PSG.

Par Quentin Mallet

Selon Hugo Guillemet, journaliste chez L'Equipe, le Paris Saint-Germain fausse le championnat de France en comblant chaque année son déficit grâce à un fonds souverain.

Dans l'émission « L'Equipe du Soir », plusieurs journalistes et consultants ont eu l'occasion de débattre sur la place de l'Olympique Lyonnais dans le championnat de France. Selon deux d'entre eux, les Gones faussent la Ligue 1, car le club a réalisé un mercato à près de 150 millions d'euros dépensés l'été dernier alors qu'il est en déficit net. Pour Hugo Guillemet, journaliste à L'Equipe et fidèle observateur de l'Olympique Lyonnais, le club de John Textor n'est pas la bonne cible dans ce débat. Selon lui, il faudrait plutôt regarder ce que fait le Paris Saint-Germain pour voir ce qu'est réellement un club qui fausse le championnat.

Le PSG fausse la Ligue 1 depuis 2011

[ SUPERDUEL]



L’OL en déficit mais recrute : l’OL fausse-t-il le championnat ? #EDS — L'ÉQUIPE du soir (@lequipedusoir) November 19, 2024

Le rachat du Paris Saint-Germain par le Qatar en 2011 a rebattu totalement les cartes en Ligue 1. Historiquement, il n'y a jamais eu de domination majeure de la part d'un seul club dans le championnat de France, hormis l'éclatant OL de Jean-Michel Aulas entre 2002 et 2008. Depuis, bien chanceux le club qui parviendra à détrôner le PSG le temps d'une saison. Seuls Monaco et Lille sont parvenus à cet exploit depuis le premier titre parisien de l'ère qatarie en 2013. Chaque été, le club de la capitale s'est montré dépensier pour parfaire son effectif. Un état de fait qui n'a aucune conséquence puisque le fonds souverain à la tête du club comble le déficit. Pour Hugo Guillemet, le Paris Saint-Germain est la seule équipe à réellement pouvoir faire tout et n'importe quoi pour gagner la Ligue 1.

« L'OL fausse le championnat ? Ils sont cinquièmes. Est-ce qu'ils surperforment ? C'est l'OL, avec les moyens qu'on connait, ils sont à leur place. Acheter des joueurs aux mercatos, Lyon l'a toujours fait. Le déficit structurel de l'OL est là depuis 2018-2019, tous les clubs de Ligue 1 ont un déficit structurel à part le Paris Saint-Germain. S'il y a un club qui fausse le championnat depuis 2011, c'est bien le PSG avec un fonds souverain qui abonde chaque année avec 200 millions d'euros pour combler le déficit », dénonce le journaliste de L'Equipe. Quoi qu'il en soit, l'OL est dans une situation critique qui va bien au-delà de ce type de débats. Avec un déficit de près de plus de 500 millions d'euros, le club va devoir trouver des solutions miraculeuses pour éviter à la DNCG de confirmer sa décision de rétrograder administrativement les Gones en Ligue 2.