PSG : Thiago Silva et Thomas Tuchel, c'est le grand amour !

Dans : PSG, Ligue 1.

Ce samedi, le Paris Saint-Germain jouera son premier match officiel de la saison à l'occasion du Trophée des champions en Chine face à Monaco. Thiago Silva et Thomas Tuchel se sont donc présentés en conférence de presse. Et à cette occasion, le capitaine brésilien du PSG a dit tout le bien qu'il pensait du nouvel entraîneur allemand et de sa manière de concevoir le football.

Une vraie déclaration d'amour avant le début d'une longue saison pour le Paris Saint-Germain. « Mes premières impressions sur Thomas Tuchel sont très bonnes. On a beaucoup parlé même avant que j'arrive parce qu'on s'est retrouvé à Londres pour parler un peu de la saison. Je suis très content du travail qu'on a commencé à faire. On doit comprendre tout de suite ce qu'il veut de nous pour bien débuter la saison parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, a confié le défenseur international brésilien du PSG, avant d’évoquer le système à 3 défenseurs mis en place par le coach allemand. J’ai débuté ma carrière dans ce système. Je le redécouvre, il faut comprendre tout de suite ce que le coach veut pour jouer le mieux possible. C'est important d'avoir aussi un deuxième système car l'entraîneur change beaucoup durant le match. Nous sommes contents d'avoir un entraîneur avec une personnalité différente. »