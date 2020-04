PSG : Thiago Silva et Cavani prolongés, le plan de Leonardo confirmé !

Dans : PSG.

Leonardo laisse passer quelques indices troublants sur des choix forts et surprenants qu'il pourrait faire l'été prochain au mercato.

Le directeur sportif est comme tous les autres dirigeants du football européen. Confiné chez lui, Leonardo ne s'ennuie pas, bien au contraire. Chaque jour, le Brésilien passe des heures au téléphone ou en visio-conférence. Tout cela dans l’objectif d’avancer sur le recrutement de la saison prochaine. Un mercato qui s’annonce assez mouvementé, puisque Leonardo voudra recruter au moins quatre éléments. À savoir un latéral gauche, un latéral droit, un milieu de terrain et un gardien remplaçant. Si de nombreuses rumeurs circulent ces derniers temps, avec Alex Telles, Marcelo, Diogo Dalot ou encore André Onana, aucun nom n’est sorti en attaque ou en charnière centrale du côté du PSG.

Ce qui n’est pas étonnant, puisque selon RMC, « Leonardo n’a pas souvent fait mention d’une recherche d’un défenseur central et d’un attaquant dans ses discussions ». Dans la situation actuelle, l’ancien joueur du PSG pense plutôt à prolonger Thiago Silva et d’Edinson Cavani. En fin de contrat en juin prochain, le défenseur et l’attaquant sont au coeur des réflexions actuelles. Le Brésilien et l’Uruguayen sont ouverts à l’idée de poursuivre leur aventure à Paris. Et si les négociations n’ont pas débuté concrètement avec Thiago Silva et Cavani, cela pourrait être le cas dès la mi-mai, à la sortie du confinement. En cette période de crise sanitaire, Leonardo ne ferme donc aucune porte, mais reste bien entendu à l'affût de la moindre opportunité de marché. Une position tout de même dangereuse, le Brésilien comme l'Uruguayen ayant aussi des contacts ailleurs. Mais leur salaire aux normes du PSG sera difficile à trouver ailleurs...