PSG : Tebas confirme, ça a chauffé avec Al-Khelaïfi !

Dans : PSG, Ligue 1.

Dans le viseur de l’UEFA, le Paris Saint-Germain devait impérativement rééquilibrer la balance pour éviter toute sanction.

Cette fois, pas de folies à la Neymar ou Kylian Mbappé. Le club de la capitale s’est montré raisonnable pendant le mercato estival. Mais cela n’empêche pas ses détracteurs de continuer leurs attaques. Toujours persuadé que les Qataris contournent les règles du fair-play financier, Javier Tebas en a remis une couche.

« Je suis convaincu qu'ils truquent, il y a des rapports qui le prouvent, surtout pour le PSG, qui a des contrats de partenariats surévalués, a dénoncé le président de la Liga sur la Onda Cero. Il n'y a pas que moi qui le dis. L'UEFA a d'ailleurs ouvert une deuxième enquête. J'attends de voir ce qui se passe avec le PSG. » Là encore, cela ne plaira pas à Nasser Al-Khelaïfi, le président du PSG qui l’a recadré la semaine dernière.

La tension entre Tebas et le PSG

« Je l'ai vu l'autre jour à Monaco, il y a eu une certaine tension lors de notre réunion, a raconté le dirigeant espagnol. (...) Il m'a dit d'arrêter de parler à tort et à travers du PSG dans les médias et de me concentrer sur le foot espagnol. Je lui ai répondu que si le PSG truque, je dois en parler, car cela cause du tort au foot espagnol que je me dois de défendre. » En résumé, leur discussion animée n’a servi à rien.