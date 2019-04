PSG : Surprise, Paris ne recrutera pas à ce poste !

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1.

Régulièrement durant la saison, Thomas Tuchel s’est plaint d’un effectif qu’il juge trop faible quantitativement. En effet, l’entraîneur allemand a été contraint de bricoler à plusieurs reprises pour composer son onze de départ, notamment en deuxième partie de saison. Cet été, le chantier du mercato devra donc permettre au PSG de gommer quelques anomalies. Au milieu de terrain par exemple, mais pas seulement. Au poste de latéral gauche, les observateurs réclament un renfort et le nom d’Alex Sandro, pilier de la Juventus Turin, est parfois cité.

Mais selon les informations de Paris-United, le Paris Saint-Germain pourrait bien repartir avec un duo Bernat-Kurzawa la saison prochaine. « La marge de manœuvre pour le prochain mercato n’est pas grande. On sait que le club a besoin de vendre. Or, trouver un latéral gauche de qualité et peu cher n’est pas chose aisée. De plus, Thomas Tuchel ne compte pas s’appuyer sur le centre de formation pour combler un éventuel manque à ce poste. Le jeune Stanley Nsoki, qui peut aussi jouer latéral gauche, ne sera pas retenu cet été en cas d’offres intéressantes. L’entraîneur allemand pourrait repartir avec la paire Bernat/Kurzawa la saison prochaine » explique le média pro-PSG. Par ailleurs, il est indiqué que Layvin Kurzawa, dont le contrat expire en juin 2020, pourrait être prolongé. C’est tout du moins la volonté du directeur sportif Antero Henrique…