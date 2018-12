PSG : Strasbourg les a grillés, les Parisiens ne voulaient pas jouer

Dans : PSG, RCSA, Ligue 1.

Trois jours après son match nul à Bordeaux (2-2), le Paris Saint-Germain a de nouveau été accroché à Strasbourg (1-1) mercredi en Ligue 1.

La performance du club alsacien n’est pas à minimiser, mais il faut bien reconnaître que les hommes de Thomas Tuchel sont passés à côté de leur première période. Même les Strasbourgeois n’ont pas reconnu leur adversaire. A l’image d’Adrien Thomasson, qui estime que les Parisiens n’avaient clairement pas envie de se déplacer à la Meinau.

« Ce n'est pas passé loin. Je pense qu'on ne peut pas avoir de regrets. On a tout donné et on est tombé sur une belle équipe, surtout en deuxième période. En première, on avait l'impression qu'ils étaient simplement venus parce qu'ils étaient convoqués pour un match de football, a constaté le milieu offensif. Alors qu'en deuxième, c'était une autre équipe. »

L’aveu de Thomasson

« L'entrée de Mbappé nous a fait du mal. On a essayé de tenir au maximum, à la fin on peut peut-être l'emporter, mais on n'a pas à rougir sur notre prestation. Je ne sais pas à quel pourcentage de leur niveau ils étaient en première période. On était bien en bloc, ils jouaient très lentement. Après quand ils ont mis du rythme, c'était plus compliqué pour nous », a commenté l’ancien Nantais, auteur d'un but refusé pour un hors-jeu dans les dernières minutes.