PSG : Strasbourg et les gilets jaunes, pas de quoi perturber Paris

Dans : PSG, Ligue 1.

Suite au triste match nul du Paris Saint-Germain à Strasbourg en Ligue 1 (1-1), Jérôme Rothen a livré son ressenti en vue du dernier match de poules de la Ligue des Champions.

Une fois n’est pas coutume, le club de la capitale dispose d'une semaine complète pour préparer un choc de Ligue des Champions. Sachant que son match de championnat contre le MHSC, initialement prévu ce samedi, a été reporté à une date ultérieure à cause des manifestations des Gilets Jaunes, le PSG ne retrouvera le terrain que mardi prochain à Belgrade. Mais avant ce rendez-vous décisif, vu que Paris ne doit pas perdre contre l'Etoile Rouge pour se qualifier en phase finale de la C1, la formation francilienne ne s'est pas vraiment rassurée. En perte de confiance après deux nuls en L1, contre Bordeaux dimanche dernier (2-2) et Strasbourg mercredi (1-1), le PSG vient donc d'enchaîner deux matchs sans victoire, ce qui est inédit sous les ordres de Thomas Tuchel. Une mauvaise préparation qui n'inquiète pas pour autant les suiveurs parisiens, Jérôme Rothen en tête.

« C’était un match très moyen du PSG. Les nombreux changements sont responsables de cela, mais aussi le fait que le match de Belgrade arrive dans six jours et que tu ne joues pas ce week-end. Donc l’entraîneur fait des changements logiques par rapport à l’état de forme de certains. Mbappé s’était blessé récemment par exemple… Mais je ne pense pas que l’annulation du match face à Montpellier a changé quoique ce soit ! Quand tu fais un match avec aussi peu d’intensité, ça ne peut pas te servir pour Belgrade ! Mais que Tuchel amène du changement avec sa jeunesse, c’est logique », a lancé, sur RMC, le consultant, qui pense donc que le PSG affichera un tout autre visage contre Belgrade la semaine prochaine, grâce notamment au retour de certains cadres comme Thiago Silva et Neymar.