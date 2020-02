PSG : Stars isolées et 0 portable, sympa la fête de Neymar

Dans : PSG.

Malgré l’avis négatif émis par Thomas Tuchel après la victoire du PSG contre Montpellier samedi, Neymar a bel et bien fêté son anniversaire dimanche soir.

« Faire cela dimanche, deux jours avant un match, ce n’est pas une bonne chose. Mais je ne suis ni son père, ni son manager, ni son agent mais juste son entraîneur » expliquait notamment l’entraîneur du Borussia Dortmund, très agacé. Ce lundi, RMC dévoile les moindres détails de cette soirée qui s’est déroulée dans le club du Yogo, situé au cœur du Palais de Tokyo à Paris. Pour cette occasion, le n°10 du PSG avait convié tous ses partenaires. Kylian Mbappé n’a pas pris part à la fête au contraire d’Edinson Cavani, de Marco Verratti ou encore de Leandro Paredes. La radio précise que Thomas Tuchel ou encore Leonardo n’étaient pas présents.

Comme il l’avait fait au Brésil il y a quelques semaines afin d’éviter les polémiques, Neymar avait pris la décision de faire confisquer tous les téléphones portables des invités à l’entrée de l’établissement. Une mesure radicale… tout comme celle, plus étonnante, d’isoler les stars. Effectivement, toutes les personnalités connues comme les joueurs du PSG ou les mannequins par exemple, ont passé la soirée regroupés sur une mezzanine tandis que tous les gens « moins connus » étaient en bas selon la radio. Par ailleurs, RMC précise que Neymar a passé une longue partie de la soirée avec la mannequin française, Cindy Bruna. Autre modèle, mais Brésilienne, Alessandro Ambrosio avait également répondu favorablement à la soirée de Neymar, organisée par Red Bull et Replay, ses deux sponsors principaux. Sauf improbable fuite, aucune polémique ne devrait donc exploser après cette soirée de Neymar. Le PSG s’en félicitera, alors que le club francilien doit gérer la petite guerre d’egos entre Kylian Mbappé et Thomas Tuchel…