PSG : Mbappé zappe Neymar et tue la polémique

Sous le feu des critiques depuis samedi, Kylian Mbappé n'a pas participé à la fête de Neymar. Mais le joueur du PSG a quand même bien rigolé d'une blague sur son attitude.

Même s’ils ont une excellente relation sur les terrains de football, et semblent très proches, Neymar et Kylian Mbappé n’ont pas passé la soirée de dimanche ensemble. En effet, tandis que le joueur brésilien du Paris Saint-Germain recevait ses invités au Yoyo, où il fêtait son anniversaire, Kylian Mbappé était à Disneyland Paris afin de participer à un repas caritatif organisé par Blaise Matuidi en faveur des enfants défavorisés. Et après, le champion du monde tricolore est gentiment rentré chez lui afin de suivre la finale du Super Bowl, comme il l’a montré via Instagram.

Mais sans le vouloir, Kylian Mbappé a fait rigoler ses followers. En effet, l’attaquant du PSG a diffusé une photo où on le voit à table à Disneyland. Et le premier commentaire d’un de ses fans un peu caustique a été : « Pour une fois que tu es content de sortir ». Une réponse qui a été vue par Kylian Mbappé, lequel a immédiatement répondu par des smileys qui montraient que cette boutade l’avait bien fait rire. On ne sait pas si cela a pour but de rectifier le tir après la mauvaise image donnée au Parc des Princes, mais en évitant d'aller à la fête de Neymar et en s'amusant de cette critique amusante d'un supporter, Kylian Mbappé veut clairement calmer le jeu.