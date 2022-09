PSG : Wanda largue Icardi à Istanbul

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Quelques jours après son départ du PSG pour la Turquie, Mauro Icardi est confronté à de gros problèmes de cœur.

Mauro Icardi et Wanda Nara, le couple iconique du show business, c’est terminé. Femme et agent de l’attaquant argentin, à l’origine du départ de ce dernier à Galatasaray cet été, Wanda Nara a annoncé sur son compte Instagram sa séparation avec Mauro Icardi. Mannequin et gérante de sociétés, la femme aux 15 millions d’abonnés sur les réseaux sociaux a pris les devants avant que la presse people ne s’empare de ce dossier et ne multiplie les rumeurs. En pleine activité avec la télévision italienne, l'ex-femme de Maxi Lopez a annoncé sa décision définitive. Les choses ont le mérite d’être claires puisque Wanda Nara a expliqué de manière très cash que son aventure avec Mauro Icardi était terminée, bien qu’elle ne soit pas entrée dans les détails. Reste maintenant à voir comment l’ex-attaquant du Paris Saint-Germain se remettra de cette nouvelle, lui qui avait été très affecté après un break avec Wanda Nara au cours de la saison dernière.

Icardi et Wanda, fin de l'histoire

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Wanda nara (@wanda_nara)

« C'est très douloureux pour moi de vivre ce moment. Cependant, compte tenu de ma visibilité et des choses qui ressortent des spéculations médiatiques, je préfère que vous le sachiez de ma part. Je n'ai rien d'autre à déclarer et je ne donnerai aucun détail sur cette séparation. S'il vous plaît, je demande un peu de compréhension non seulement pour mon bien, mais surtout pour celui de nos enfants » a publié Wanda Nara, qui n’a par ailleurs pas précisé si elle allait continuer de représenter ou non les intérêts de Mauro Icardi dans sa fonction d’agent. Cela est, il faut bien le dire, assez peu probable au vu des circonstances. Rappelons que sur le volet sportif, Mauro Icardi n’est que prêté à Galatasaray et reviendra au Paris Saint-Germain à l’issue de la saison. Durant ce prêt, le PSG paie le salaire de Mauro Icardi à hauteur d’environ 6 millions d’euros par an tandis que Galatasaray ne sort qu’un petit million d’euro de sa poche. Une très bonne affaire pour le club turc, qui doit tout de même se demander si son attaquant aura la tête au football dans les prochaines semaines.