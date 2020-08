PSG : SOS buteur, Leonardo en action après le Final 8

Dans : PSG.

Avec le départ d’Edinson Cavani, le PSG va certainement recruter un avant-centre cet été durant le mercato.

Cela apparaît d’autant plus impératif qu’Eric-Maxim Choupo-Moting va également faire ses valises après le Final 8 de la Ligue des Champions. Autant dire que le Paris Saint-Germain ne tiendra pas une saison avec les seuls Kylian Mbappé, Mauro Icardi et Arnaud Kalimuendo en attaque en 2020-2021. L’équation n’est cependant pas simple à résoudre pour Leonardo, qui doit renforcer plusieurs postes avec une enveloppe limitée au mercato. Dans cette optique, une piste low-cost a été activée en Allemagne, celle menant au Brésilien Matheus Cunha, du Hertha Berlin.

Une piste qui, en dépit de certains démentis en Allemagne, est loin d’être abandonnée par le Paris Saint-Germain puisque selon UOL Esporte, Leonardo a prévu de revenir à la charge à l’issue du Final 8 de la Ligue des Champions pour tenter de trouver un accord avec le Hertha Berlin pour le transfert de Matheus Cunha. Un dossier qui s’annonce néanmoins très délicat pour le directeur sportif du PSG, le club allemand ayant recruté l’avant-centre de 21 ans il y a seulement six mois en provenance du Red Bull Leipzig pour la coquette somme de 18 ME. De plus, la presse allemande évoquait récemment la volonté du joueur de rester une saison supplémentaire en Bundesliga afin d’engranger du temps de jeu et de l’expérience avant de partir dans un club de dimension mondiale. Reste à voir si le Paris Saint-Germain de son compatriote Neymar parviendra à trouver les arguments nécessaires pour le faire changer d’avis. Sans quoi Leonardo sera dans l’obligation d’activer un plan B afin de combler numériquement le très préjudiciable départ d’Edinson Cavani…