Barcola au PSG, Cristiano Ronaldo a aidé Paris

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

Critiqué pour ses débuts au Paris Saint-Germain, Bradley Barcola a parfaitement réagi. Le jeune ailier a gagné les faveurs du coach Luis Enrique avec de bonnes performances dans les rendez-vous importants. Une mentalité exemplaire et inspirée par Cristiano Ronaldo.

Connaissant le personnage, on n’est évidemment pas à l’abri d’une surprise de Luis Enrique. Mais avant la demi-finale aller de Ligue des Champions contre le Borussia Dortmund mercredi, on peut penser que l’entraîneur du Paris Saint-Germain va de nouveau titulariser Bradley Barcola. L’ailier arrivé l’été dernier a connu des débuts difficiles dans la capitale. De sévères critiques ont accompagné ses premiers mois. Mais l’ancien Lyonnais, avec de belles performances dans les grands rendez-vous, a gagné les faveurs du coach espagnol.

Preuve que Bradley Barcola possède la bonne mentalité, celle inspirée par un certain Cristiano Ronaldo. « Les joueurs qui m’ont fait rêver en Ligue des Champions ? Dans cette compétition, c’était Cristiano Ronaldo, a confié le Parisien dans un entretien avec les médias de l’UEFA. Le voir marquer à presque tous les matchs, même en finale, porter son équipe, c’était exceptionnel à chaque fois de le voir. C'était vraiment toute mon enfance. J'ai toujours aimé Ronaldo, le voir beaucoup travailler et marquer. Sa mentalité, ne jamais rien lâcher, c'est ce qui m'a le plus marqué. Et c'est ce qui m'a emmené jusqu'ici. »

CR7 le modèle de Barcola

« J'ai toujours beaucoup travaillé en ayant une bonne mentalité. C'est ça que j'ai retenu de lui. Le voir toujours se surpasser, à chaque fois, c’est vraiment bien pour nous les jeunes quand on le regarde. Cela donne envie de bosser comme lui et de se dire qu'on peut tout avoir en travaillant. Ce que je lui dirais si j’étais amené à le rencontrer ? Je le féliciterais pour tout ce qu'il a accompli et je lui dirais merci de m'avoir procuré autant d'émotions quand j'étais plus jeune », a ajouté Bradley Barcola, qui aura peut-être l’opportunité de croiser le Portugais à l’Euro si le sélectionneur Didier Deschamps le récompense.