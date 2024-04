Mbappé oublie sa promesse, le PSG prépare sa vengeance

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Le futur départ du PSG de Kylian Mbappé devrait bel et bien avoir un impact sur l'avenir de son petit frère Ethan, lui aussi en fin de contrat dans la capitale. Le club ne veut apparemment plus lui permettre de poursuivre l'aventure.

Au PSG, la famille Mbappé donne du fil à retordre à la direction. Le board francilien sait déjà que Kylian partira en fin de saison au Real Madrid. Le champion du monde 2018 ne voulait pas prolonger et enfin accepter la proposition du club merengue. Autre Mbappé concerné par un départ en fin de saison : Ethan. Ce dernier est aussi en fin de contrat. Le concernant, c'est le flou le plus total qui règne depuis quelques semaines. S'il enchainait les minutes quand on ne connaissait pas encore l'avenir de Kylian Mbappé, ce n'est désormais plus trop le cas. Pour ne rien arranger, la direction du PSG n'est plus très motivée à l'idée de le prolonger.

Ethan Mbappé paye le choix de son frère Kylian ?

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Ethan Mbappe (@ethanmbappe)

Ces dernières heures, L'Equipe indique en effet que malgré la volonté d'Ethan Mbappé de prolonger au PSG, les champions de France lui ferment la porte quant à cette possibilité. Le milieu de terrain paierait le choix de son frère ainé de partir libre de tout contrat alors qu'il avait pourtant promis l'inverse. Une situation difficile à gérer pour Ethan Mbappé, qui pourrait donc bien filer aussi en fin de saison. Reste cependant à savoir si sa situation évoluera un peu en cette toute fin d'exercice, alors que le PSG est officiellement champion. Luis Enrique pourrait faire des tests et donner du temps de jeu à beaucoup de jeunes, surtout dans l'optique de gérer son effectif dans la quête du triplé historique. En cas de départ libre du PSG, il se dit en Espagne que le jeune Ethan pourrait bien suivre son frère et intégrer lui-aussi le Real Madrid. En tout cas, le PSG a décidé de sévir et d'envoyer un message fort au clan Mbappé.