Dembélé affrontera encore la haine allemande

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Le PSG aura fort à faire mercredi soir en demi-finale aller de la Ligue des champions face au Borussia Dortmund. Un match qui sera assez spécial pour Ousmane Dembélé, ancien joueur du club allemand.

A Paris, la pression monte avant la rencontre face au Borussia Dortmund pour le compte des demi-finales aller de la Ligue des champions. Luis Enrique devrait une nouvelle fois s'appuyer sur ses hommes en forme, dont Ousmane Dembélé fait incontestablement partie. Lors du tour précédent face au Barça, le champion du monde 2018 avait fait preuve d'une belle efficacité, mettant à mal son ancien club avec deux buts marqués. A Barcelone, Dembélé avait dû évoluer dans un contexte pas facile. Insulté et chahuté, il avait néanmoins répondu plus que présent. Et apparemment, il devra faire avec la même hostilité au Signal Iduna Park ce mercredi soir.

Ousmane Dembélé, Dortmund l'attend de pied ferme

Selon les informations de L'Equipe, le public de Dortmund compte bien envoyer un message clair à Ousmane Dembélé. Sa grève de l’entraînement et son départ forcé au Barça en 2017 n’ont pas du tout été digérés, d'autant qu'à l'époque, certains tabloïds avaient accusé l'attaquant français d'avoir dévasté le logement qu'il louait à Dortmund avant de filer en Catalogne. Attention tout de même à ne pas surmotiver encore plus le joueur du PSG, qui s'était senti comme un poisson dans l'eau à Barcelone. A noter que Dembélé avait été épargné lors de la rencontre des poules entre Dortmund et le PSG en Allemagne. Il n'était en effet pas présent pour cette rencontre, ce qui aurait pu jouer un vilain tour à ses coéquipiers. Ce mercredi soir, il sera bien présent et il aura probablement l'intention de faire taire le fameux Mur Jaune où on lui promet un accueil détestable.

En demi ! Merci à tous pour le soutien. ALLEZ PARIS !! ❤️💙 LAHISTEEEEER le PSG 😁✅ pic.twitter.com/uEEPJh5M2t — Ousmane Dembélé (@dembouz) April 16, 2024

Avec Kylian Mbappé et très certainement Bradley Barcola, ils devront tout faire pour mettre leur équipe dans les meilleures dispositions avant le retour au Parc des Princes. D'après RMC, le Paris Saint-Germain pourra compter sur la présence d'environ 4000 supporters à Dortmund. Pas de trop alors que l'atmosphère promet d'être des plus bouillantes et que le club allemand est plutôt du genre dur à battre dans son stade. Mais Ousmane Dembélé l'a démontré récemment à Barcelone, il peut à lui seul doucher les espoirs de tout un stade, surtout si ce stade le déteste.