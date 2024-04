Le PSG recevra le dernier hexagoal de l'histoire le 12 mai

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

La Ligue de Football Professionnel ayant décidé de changer le trophée remis aux champions de France, le PSG recevra le 12 mai prochain au Parc des Princes le dernier Hexagoal pour son 12e titre.

Rien n'avait été prévu samedi soir après la rencontre PSG-HAC si l'équipe de Luis Enrique s'était imposée et avait officiellement gagné le titre de champion de France. Cela tombe bien puisque Paris s'est arraché pour prendre un point face à l'équipe haute-normande (3-3). Ce lundi, et après le sacre officiel du Paris Saint-Germain grâce à la défaite de Monaco, la Ligue de Football Professionnel a confirmé que la remise d'Hexagoal aura lieu au Parc des Princes le dimanche 12 mai après le match face au TFC dans le cadre de la 33e et avant-dernière journée de Ligue 1. Le trophée fera là sa dernière sortie, la Ligue de Football Professionnel ayant prévu d'offrir un nouveau trophée la saison prochaine aux champions de France.