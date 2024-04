Le PSG prend deux gifles, le Real Madrid jubile

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Le PSG a sondé Rodrygo et Vinicius Junior afin de compenser le départ de Kylian Mbappé, mais les deux stars brésiliennes du Real Madrid ont poliment repoussé les avances du club parisien.

Même si le jeu du Paris Saint-Germain ne repose pas uniquement sur ses exploits depuis quelques semaines, Kylian Mbappé va laisser un immense vide dans la capitale française. Son départ pour le Real Madrid est quasiment acté et va offrir plus de responsabilités à des joueurs tels que Bradley Barcola, Ousmane Dembélé ou encore Gonçalo Ramos. Ces trois joueurs ont la cote auprès des supporters et plus important encore, auprès de Luis Enrique. Malgré tout, un ou deux renforts seront les bienvenus dans le secteur offensif et pour combler le départ de Kylian Mbappé, le club parisien a sondé Rodrygo et Vinicius Junior, selon Defensa Central.

Avec l’arrivée à venir de l’actuel n°7 du PSG, les deux Brésiliens du Real Madrid auraient pu craindre un déclassement au sein de la Casa Blanca, avec un temps de jeu possiblement réduit. Mais peu importe, l’équipe de Carlo Ancelotti pourra bel et bien compter sur ses deux artistes brésiliens la saison prochaine. En effet, Defensa Central affirme en ce début de semaine que Rodrygo et Vinicius Junior ont décliné des offres du PSG. « Paris va avoir beaucoup de mal à recruter le remplaçant de Kylian Mbappé car tous les footballeurs ou des clauses inaccessibles. Ils ont tenté de séduire les stars de Madrid avec un salaire très élevé et un rôle important dans l’équipe mais pour l’instant, tout le monde veut continuer au Real » écrit le média spécialisé.

Le PSG va galérer pour remplacer Mbappé

Autant dire que pour le PSG, la tâche s’annonce délicate, raison pour laquelle d’autres pistes ont été explorées dont la dernière mène vers un autre crack de la Liga, mais cette fois du côté de Barcelone en la personne de Lamine Yamal. Là encore, le PSG devrait se heurter au refus de l’international espagnol, qui n’a pas prévu de quitter son club formateur et encore moins après l’annonce de la prolongation de Xavi. Des profils différents sont ciblés, à savoir des ailiers mais également des joueurs plus axiaux comme Victor Osimhen ou Marcus Thuram. Pour le Paris Saint-Germain, la quête au successeur de Kylian Mbappé ne fait que commencer. Mais elle s’annonce déjà longue, périlleuse et pleine de rebondissements.