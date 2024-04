Mbappé a reçu un appel de Florentino Perez dimanche

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Kylian Mbappé a décroché son septième titre de Champion de France, six avec PSG et un avec l'AS Monaco. En partance vers le Real Madrid, l'attaquant a reçu de nombreux messages de félicitation.

Les joueurs et le staff du Paris Saint-Germain étaient séparés, car au repos, lorsqu'ils ont appris dimanche vers 21 heures qu'ils étaient officiellement les champions de France de Ligue 1 2023-2024. Tout le monde a communiqué sur les réseaux sociaux, même si pour l'instant la seule obsession est le match de mercredi à Dortmund en Ligue des champions. Cependant, à en croire le média sportif espagnol Defensa Central, Kylian Mbappé aurait reçu un appel téléphonique en provenance des Etats-Unis.

Auteur de cet appel, un certain Florentino Perez, le président du Real Madrid, lequel est actuellement de l'autre côté de l'Atlantique. On l'a notamment vu auprès de Luka Doncic, la star de Dallas et de la NBA, passé par le club du Real Madrid avant d'aller chez les Mavericks. Si le grand patron des Merengue a contacté Kylian Mbappé, ce n'est pas pour vérifier si ce dernier était toujours motivé à l'idée de rejoindre le Real Madrid la saison prochaine, mais pour une raison plus simple.

Florentino Perez a téléphoné à Kylian Mbappé

Florentino Perez n'a en effet plus aucun doute dans ce dossier, mais il a tenu à féliciter personnellement le numéro 7 du PSG pour ce septième titre de Champion de France. Selon notre confrère Mario Amat, journaliste pour Defensa Central, le dirigeant madrilène aurait tenu à saluer la performance de sa future star : « Vous le méritez, vous avez fait une saison merveilleuse... félicitations. » Un message qui a probablement fait le bonheur de Kylian Mbappé, lequel pourrait cependant croiser la route de son futur patron en Ligue des champions. Le Real Madrid et le Paris Saint-Germain sont en effet toujours en lice en C1, et si les deux clubs sont amenés à se croiser, ce sera en finale le 1er juin prochain à Wembley. Il n'est pas certain que Florentino Perez félicite Mbappé s'il gagne la Coupe aux grandes oreilles avec le PSG avant de rejoindre le Real Madrid.