Thiago Motta pioche au PSG pour renforcer la Juventus

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Auteur d’une saison exceptionnelle à Bologne, Thiago Motta est le candidat n°1 de la Juventus Turin pour succéder à Massimiliano Allegri. L’entraîneur italien pourrait piocher au PSG pour renforcer la Vieille Dame.

En pole position pour prendre la place de Massimiliano Allegri à la Juventus Turin en juin, Thiago Motta a déjà quelques idées pour renforcer l’équipe turinoise la saison prochaine. A en croire les informations de la Gazzetta dello Sport, un premier renfort potentiel a été identifié par la direction de la Juventus Turin et a été validé par Thiago Motta, dans le cas où l’actuel entraîneur de Bologne serait sur le banc de la Vieille Dame la saison prochaine. Cela concerne directement le Paris Saint-Germain puisqu’il s’agit de Manuel Ugarte. Titulaire quasiment indiscutable de Luis Enrique au début de la saison, l’international uruguayen a subitement été relégué dans la hiérarchie des milieux de terrain, au point de devenir un remplaçant très peu utilisé au contraire de Fabian Ruiz, Warren Zaïre-Emery ou encore Marco Asensio et Vitinha.

En manque de temps de jeu, Manuel Ugarte pourrait voir d’un excellent œil la proposition de la Juventus Turin mais du côté du PSG, on ne l’entend pas de cette oreille. Un an seulement après avoir payé 60 millions d’euros au Sporting Portugal pour récupérer Manuel Ugarte, le club de la capitale n’a pas l’intention de s’en débarrasser, ou tout du moins pas de manière définitive. Pour le journal aux pages roses, la seule option crédible serait un prêt sans option d’achat pour Manuel Ugarte à la Juventus Turin, une solution qui pourrait convenir au joueur afin de retrouver un temps de jeu plus acceptable avant de revenir plus fort au PSG par la suite. La Vieille Dame de son côté, serait nettement moins emballée par la perspective de récupérer Manuel Ugarte en prêt car Thiago Motta veut des joueurs pour bâtir sur le long terme, ce qui n'est pas possible avec un joueur en prêt. La question est maintenant de savoir si la Juventus Turin fera le forcing auprès du PSG pour récupérer Manuel Ugarte au point de pousser les négociations à fond dans le but de faire craquer le champion de France en titre et de le convaincre de vendre définitivement l’international uruguayen et si oui, à quel prix.