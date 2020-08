PSG : Neymar va aimer, une bonne nouvelle venue du Real

Dans : PSG.

Avec le départ d’Edinson Cavani, il apparaît désormais indispensable pour le PSG de recruter un buteur durant ce mercato estival.

Certes, le club de la capitale française a levé l’option d’achat de Mauro Icardi. Mais les matchs fantomatiques de l’Argentin face à l’ASSE puis contre Lyon en finale de la Coupe de France et de Coupe de la Ligue prouvent que l’ancien capitaine de l’Inter Milan a absolument besoin d’avoir un concurrent au PSG afin de le pousser dans ses retranchements. La venue d’un avant-centre est indispensable, mais le budget du PSG n’est pas illimité. La tâche de Leonardo est donc périlleuse. A l’affût de bons plans à moindre coût, le directeur sportif parisien a entrepris des démarches afin de recruter Matheus Cunha en provenance du Hertha Berlin.

Durant la semaine, les représentants de Matheus Cunha ont informé les dirigeants du Hertha Berlin de l’intérêt du Paris Saint-Germain. Le club dans lequel s’est récemment engagé Lucas Tousart n’est pas vendeur. Mais la situation pourrait évoluer en cas de proposition intéressante financièrement. Pour l’heure, on ne sait pas jusqu’à quel prix le Paris Saint-Germain est prêt à monter. Ce qui est certain en revanche, c’est que la concurrence s’éloigne dans ce dossier. En Espagne, un intérêt du Real Madrid pour le Brésilien de 21 ans avait notamment circulé afin de combler le très probable départ de Mariano Diaz. Mais selon les informations obtenues par Don Balon, la piste a finalement été refermée au sein de la Casa Blanca. Une bonne nouvelle pour le PSG et notamment pour Neymar, qui a glissé le nom de son compatriote aux dirigeants franciliens et qui milite activement pour la venue de l’ancien joueur de Cortitiba, du FC Sion ou encore du Red Bull Leipzig au Paris Saint-Germain.