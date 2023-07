PSG ‍: Son message est clair, Ancelotti attend Mbappé

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

Malgré la signature de Joselu, le Real Madrid n’a pas vraiment compensé le départ de Karim Benzema. Le vide laissé par le Français reste visible dans la première liste donnée par l’entraîneur Carlo Ancelotti pour la tournée aux Etats-Unis.

Personne n’est dupe. Malgré le discours du président Florentino Pérez, qui assurait que le Real Madrid ne recruterait pas d’autre attaquant après l’arrivée de Joselu, on se doute que la Maison Blanche a d’autres plans. L’attaquant prêté par l’Espanyol Barcelone n’a pas les épaules pour faire oublier le départ de Karim Benzema. Il est évident que les Merengue se tiennent à l’affût d’un gros coup comme le Parisien Kylian Mbappé. La tendance paraît d’autant plus claire après la publication de la première liste de Carlo Ancelotti.

Pour la tournée estivale aux Etats-Unis, l’entraîneur du Real Madrid a convoqué 25 joueurs, dont seulement quatre éléments dans la case « attaquants », soit autant que le nombre de gardiens. Et encore, trois des quatre attaquants cités, à savoir Vinicius Junior, Rodrygo et Brahim Diaz, n’ont pas le profil pour évoluer en pointe. Seul Joselu semble capable de tenir ce rôle. On voit mal le coach italien passer la saison dans ces conditions. Le Real Madrid manque clairement d’un avant-centre de haut niveau et cette liste dévoilée n’a fait que conforter les observateurs espagnols.

Le Real attentif pour Mbappé

A priori, l’heureux élu ne sera pas le buteur de Tottenham Harry Kane, focalisé sur le Bayern Munich, ni Randal Kolo Muani qui n’aurait plus les faveurs des Madrilènes. Le vice-champion d’Espagne devrait plutôt attendre de voir comment évoluera la situation de Kylian Mbappé. Pour rappel, l’attaquant du Paris Saint-Germain, opposé à une prolongation de son contrat qui expire en 2024, a reçu un ultimatum. Son président Nasser Al-Khelaïfi l’incite à prolonger ou à partir cet été. Dans la deuxième hypothèse, le Real Madrid se manifestera probablement.