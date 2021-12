PSG : Son contrat prolongé d’office, Mbappé s’est bien marré

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

A l’occasion de son 23e anniversaire lundi, Kylian Mbappé a partagé un moment avec ses coéquipiers du Paris Saint-Germain. Ces derniers, pour plaisanter, lui ont offert un maillot simulant sa prolongation de contrat jusqu'en 2050. Ce qui a bien amusé l’attaquant français.

Compte tenu de sa situation, on peut dire que Kylian Mbappé fait preuve d’une étonnante sérénité. L’attaquant du Paris Saint-Germain arrive à la fin de son contrat et doit prendre, si ce n’est pas déjà fait, une décision importante pour son avenir. Le tout sous la pression des médias et de ses dirigeants. Pas de quoi provoquer le moindre stress chez le Français. Au contraire Kylian Mbappé en rigolait lundi dernier, lorsque ses coéquipiers présents pour son anniversaire lui ont offert un maillot du Paris Saint-Germain floqué 2050, histoire de simuler une très longue prolongation.

MBAPPÉ 2050 JE VAIS BIEN DORMIR MOIIIII @KMbappe 🎂❤️💙 pic.twitter.com/VlzSm9RF9l — La Source Parisienne (@lasource75006) December 21, 2021

« Comment est-ce qu'il l'a pris ? Très bien, a témoigné Ander Herrera dans un entretien accordé à Mundo Deportivo. C'est un gars ouvert, amical et drôle. Il comprend la vie avec humour et ce sont les blagues saines qui font un groupe. Nous ne lui mettons pas la pression. Je ne le trompe pas, dans le vestiaire nous ne parlons pas des problèmes contractuels de qui que ce soit. » De toute façon, le milieu de terrain estime que la situation n’est pas urgente. « Il y a encore de la marge pour tenter de prolonger Mbappé, a-t-il rassuré. On a beaucoup d'exemples de joueurs qui l'ont fait à partir du mois de février, mars ou avril. Il reste encore du temps. »

Mais que peut encore proposer le club francilien pour convaincre son buteur ? « Je ne sais pas. C'est à Leonardo et à Kylian qu'il faut poser la question, a répondu Ander Herrera. Moi aussi je veux qu'il reste, parce que je veux être entouré des meilleurs et parce que je veux avoir le plus de chances de gagner. Mais par dessus tout, il y a le respect. Moi aussi j'ai quitté Manchester United à la fin de mon contrat et je voulais qu'on me respecte, comme si j'avais décidé de prolonger mon contrat, comme j'en ai eu l'opportunité. » Qu’importe sa décision, l’international tricolore sera critiqué d’un côté des Pyrénées.