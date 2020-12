PSG : Soirée ou pas ? Dans le doute, Neymar prend cher

Dans : PSG.

Selon les médias brésiliens, Neymar va organiser une fête copieuse pour célébrer le Nouvel An près de Rio de Janeiro.

Un scénario que ne confirme pas le principal intéressé. Par l’intermédiaire de ses avocats, Neymar a expliqué qu’il n’avait aucunement l’intention de participer à une fête regroupant plus de 500 convives, comme cela a été évoqué en Amérique du Sud. Officiellement, l’attaquant du Paris Saint-Germain doit célébrer le passage à 2021 en petit comité familial. Difficile de savoir l’exacte vérité, tant Neymar est imprévisible et capable de tout. Raison pour laquelle Hervé Penot n’a pas manqué de lui taper sur les doigts au micro de La Chaîne L’Equipe.

« Scandaleux oui, quand même. A un moment, il faut quand même être responsable. Neymar est bien au courant de tout ça puisqu’ils font des tests trois fois par semaine. Et là il ne se rend pas compte qu’il ne peut pas inviter 150 personnes… Des masques ? Pour boire on les garde ? Avec l’alcool fort, ils vont enlever le masque. Quand tu es joueur professionnel, il faut faire attention. Etre pro, ce n’est pas seulement 1h30 de football, il faut aussi savoir qu’il ne faut pas faire n’importe quoi même s’il a envie de faire la fête. Il faut être responsable. Il doit montrer l’exemple et faire attention. Je pense que c’est un enfant. Il ne se rend pas compte de ce qu’il représente. Cela a un côté sympa mais il faut aussi des gens autour de lui pour lui dire ce qui se fait ou pas » a lancé le journaliste de L’Equipe dans des propos rapportés par FootRadio.com. Voilà qui ne devrait pas faire plaisir à Neymar, surtout si l’attaquant du Paris Saint-Germain dit vrai au sujet de son programme du 31 décembre…