PSG : Snobé par Didier Deschamps, il fait rêver Al-Khelaïfi

Déjà tourné vers le prochain mercato estival, le PSG est très intéressé par Ferland Mendy, sous contrat jusqu’en 2025 avec le Real Madrid.

L’été dernier, le Paris Saint-Germain a investi près de 40 millions d’euros pour recruter Nuno Mendes en provenance du Sporting Portugal. Un investissement plutôt cohérent dans la mesure où l’international portugais, titulaire avec la Seleçao avant sa blessure lors de la Coupe du monde, s’est imposé comme l’un des meilleurs joueurs d’Europe à son poste. Cela étant, le PSG recherche toujours plus de concurrence au sein de son effectif afin d’améliorer son équipe et c’est ainsi que selon le site Todo Fichajes, Nasser Al-Khelaïfi est très intéressé par Ferland Mendy au poste de latéral gauche. Le média espagnol croit savoir que l’ancien défenseur de l’OL est un véritable coup de cœur du président parisien, plus qu’une volonté de recrutement exprimé par Luis Campos, le conseiller sportif du PSG.

Al-Khelaïfi veut Ferland Mendy au PSG

Luis Campos a certainement conscience qu’il n’est pas vraiment utile de recruter Ferland Mendy alors que le PSG compte déjà Nuno Mendes dans son effectif. Mais du côté de l’état-major parisien et précisément de Nasser Al-Khelaïfi, on verrait d’un très bon œil le recrutement de l’un des meilleurs joueurs français à ce poste, même s'il n'a pas été pris pour la Coupe du monde au Qatar. C’est ainsi que l’opportunité de recruter Ferland Mendy à deux ans de la fin de son contrat au Real Madrid intéresse grandement le président du Paris Saint-Germain. De son côté, le club merengue n’est fermé à aucune option et réfléchit aussi bien à une prolongation de son joueur qu’à une vente de ce dernier. Il faut dire que Carlo Ancelotti a des solutions pour remplacer Ferland Mendy avec le très polyvalent David Alaba tandis que dans l’axe, le coach du Real Madrid peut s’appuyer sur Eder Militao et Antonio Rüdiger. Reste maintenant à savoir à quelle hauteur de prix le transfert de Ferland Mendy pourrait se négocier. Nul doute que le Real, qui a payé 48 millions d’euros à l’OL pour le recruter en juillet 2019, ne voudra pas entendre parler d’un transfert à moins de 50 millions d’euros.